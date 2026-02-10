İran: Müzakereler konusunda Türkiye’ye teşekkür ediyoruz

İran basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebeplerden dolayı ABD'nin haziran ayında müzakere masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bekayi, bölge ülkeleri ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve yine bölge ülkelerinin, gerilimleri azaltma noktasında önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran'ın çıkarlarını diplomasi yoluyla korumak istiyoruz." dedi.