İran müzakereleri belirsizliğini koruyor

İsrail'in siyonist emelleriyle İran'a karşı başlattığı savaşın akıbeti belirsizliğini koruyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ve yürürlükte olan ateşkesin devam edip etmeyeceği bilinmiyor. ABD medyasındaki haberlere göre Trump, taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine dün üst düzey güvenlik danışmanlarıyla İran gündemli bir toplantı gerçekleştdi. St. Petersburg'a girerek Rus lider Vladimir Putin ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise başarısızlığın faturasını Washington'a kesti. Erakçi, önceki turda ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'nin "aşırı talepleri" nedeniyle hedeflere ulaşılamadığını savundu.