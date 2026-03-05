İran ordusu: “ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edeceğiz”
İran ordusu, İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin hedef alınması sonrası sert açıklamalarda bulundu. "İran ordusu, bu vahşi eylemi kınamaktadır ve ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edecektir" ifadelerine yer verilirken, “Hiçbir uluslararası kurala bağlı olmadığını bir kez daha göstermiştir” denildi.
İran ordusu, ABD denizaltısı tarafından Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin hedef alınması ve gemide bulunan bazı öğrencilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, saldırının savaş alanından yaklaşık 2 bin mil uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "Dün dünya, terörist ABD ordusunun bir başka insanlık karşıtı suçuna daha tanıklık etti. Dena fırkateynine yönelik alçakça saldırı ve Milan 2026 Barış Tatbikatı'ndan dönmekte olan eğitim görevindeki genç öğrencilerin öldürülmesi, küresel hegemonya düzeninin hiçbir uluslararası kurala bağlı olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.
"ABD ULUSLARARASI TEAMÜL KURALLARINI, İNSANCIL HUKUK İLKELERİNİ VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK DÜZENLEMELERİNİ İHLAL ETMİŞTİR"
Açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri, savaş bölgesinden yüzlerce mil uzakta gerçekleştirdiği bu vahşi ve insanlık dışı saldırıda herhangi bir uyarıda bulunmadan uluslararası teamül kurallarını, insancıl hukuk ilkelerini ve uluslararası denizcilik düzenlemelerini ihlal etmiştir. Dena fırkateynine ateş açılması sonucu barış tatbikatına katılan öğrencilerden, öğretim görevlilerinden, komutanlardan ve mürettebattan bazıları hayatını kaybetmiştir" denildi.