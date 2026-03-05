İran ordusu: “ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edeceğiz”

"ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SESSİZLİKLERİYLE BU EYLEMLERE MEŞRUİYET KAZANDIRDIĞI AÇIKTIR"

Uluslararası kuruluşların tutumunun eleştirildiği açıklamada, "Uluslararası kuruluşların dünyanın farklı bölgelerinde ABD ve İsrail'in işlediği suçları kınama görevlerini yerine getirmediği ve sessizlikleriyle bu eylemlere meşruiyet kazandırdığı açıktır. Ancak bu gençlerin ölümü, insanlığın vicdanını etkileyecek ve İran halkı ile silahlı kuvvetlerinin hayatını kaybedenlerin kanının karşılığını alma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirecektir. İran ordusu, bu vahşi eylemi kınamaktadır ve ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edecektir" ifadeleri kullanıldı.