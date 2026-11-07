İran Ordusu ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürdü

İran Ordusu, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

İran Ordusu ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA düşürdü
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İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, entegre hava savunma ağı bünyesinde faaliyet gösteren "gelişmiş sistemler" tarafından hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava aracının "işgalci Amerikan düşmanına" ait olduğu vurgulandı.

İran'ın en büyük adası olan Keşm, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın bir konumda bulunuyor.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #KEŞM ADASI #BASRA KÖRFEZİ

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