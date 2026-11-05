İran ordusu duyurdu: ABD'ye ait İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

İran ordusu duyurdu: ABD’ye ait İHA düşürüldü
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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif İHA'sının, Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı elektronik harp sistemleri tarafından Keşm Adası semalarında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu MQM-170 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda düşürülen aynı tipteki 6'ncı İHA olduğu ifade edildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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