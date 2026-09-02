İran ordusu duyurdu: Bahreyn'de ABD hedefleri vuruldu!
İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi. İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.
ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.