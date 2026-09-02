İran ordusu duyurdu: Bahreyn’de ABD hedefleri vuruldu!

Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi. İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirdi.