İran ordusu duyurdu: Hürmüz’de 3 gemi mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, olayın bugün öğleden sonra meydana gelen 3'üncü tanker patlaması olduğu ve geminin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, patlama ve yangın sonucu yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kıyı radarları ve seyir destek sistemlerinin imha edilmesinin ardından, tankerlerin yasa dışı güzergahları kullanırken geçmişe göre çok daha büyük risklerle karşı karşıya kaldığı ve bu güzergahlarda seyreden bazı tankerlerin deniz mayınlarına çarptığı öne sürüldü.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin, ABD'ye ait F-35 savaş uçağının desteğine rağmen kaza geçirdiğini ve geçişlerinin engellendiğini belirtti.

Muhibbi, tankerlerin ne tür bir kazaya karıştığına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, İranlı yetkililerin benzer ifadeleri genellikle deniz mayınına çarpan gemiler için kullandığı belirtiliyor.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör