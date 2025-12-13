İran ordusu: “Silahlı kuvvetlerimiz modern teknolojide belirli bir güce ulaştı”
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin modern teknoloji alanında önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.
İran Ordusu'nun teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olduğuna vurgu yapan Cihanşahi, "(İsrail ile) Savaşta, askeri ve teknolojik manada özellikle de füze ve İHA alanında operasyonel bağımsızlığa sahiptik. Bu bağımsızlığımızı teknolojimizin yerli olması sayesinde elde ettik" dedi.
YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU
Cihanşahi, askeri ve teknolojik kabiliyetlerin yerli üretim sayesinde kazanıldığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz yapay zeka, kuantum, İHA ve lazer gibi modern teknoloji alanlarında söz söyleyecek güce ulaştı" ifadesini kullandı.
İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine de değinen Cihanşahi, İsrail'in yabancı hava savunma sistemlerini hedef aldığını, buna karşılık yerli üretim hava savunma unsurlarının çatışmanın son gününe kadar başarıyla görev yaptığını savundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKIŞI
Silahlı kuvvetlerin modernizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Cihanşahi, Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden gücün dünya enerji ekonomisinin nabzını da elinde tutacağını dile getirdi.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırdığını ancak hedeflerine ulaşamadığını öne süren Cihanşahi, "İran coğrafi olarak hem Rusya hem de Çin'e oldukça yakındır. Ülkemiz aynı zamanda dünya enerji hattının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle sömürgeci ülkeler ya İran'ı kontrol altına almak ya da İran ile işbirliği yapmak zorundadır. İran zorbalığa boyun eğmemiştir." diye konuştu.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.