İran ordusu: “Silahlı kuvvetlerimiz modern teknolojide belirli bir güce ulaştı”

İran Ordusu'nun teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olduğuna vurgu yapan Cihanşahi, "(İsrail ile) Savaşta, askeri ve teknolojik manada özellikle de füze ve İHA alanında operasyonel bağımsızlığa sahiptik. Bu bağımsızlığımızı teknolojimizin yerli olması sayesinde elde ettik" dedi.

YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Cihanşahi, askeri ve teknolojik kabiliyetlerin yerli üretim sayesinde kazanıldığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz yapay zeka, kuantum, İHA ve lazer gibi modern teknoloji alanlarında söz söyleyecek güce ulaştı" ifadesini kullandı.

İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine de değinen Cihanşahi, İsrail'in yabancı hava savunma sistemlerini hedef aldığını, buna karşılık yerli üretim hava savunma unsurlarının çatışmanın son gününe kadar başarıyla görev yaptığını savundu.