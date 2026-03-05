İran ordusundan füze açıklaması: Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze fırlatıldığı iddiasını reddetti.
Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile son dakika açıklaması geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, Türkiye topraklarına herhangi bir füze atılmadığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.