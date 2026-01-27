İran ordusundan çarpıcı açıklama: “Düşman kabul edilecekler”
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Akbarzadeh, artan gerilimin ardından çarpıcı ifadelere yer verdi. “Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır” diyen Akbarzadeh, “Ancak toprakları İran’a karşı kullanılırsa düşman olarak kabul edilecekler.” dedi. Öte yandan Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu belirterek, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" ifadelerine yer verirken, Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulunmuştu.
İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri tehdit etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.
TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu belirterek, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Axios adlı haber sitesine verdiği röportajda, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu ifade etti. Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filonun Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını hatırlatan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı. İran'ın müzakere talebinde bulunduğunu belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.