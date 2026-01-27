İran ordusundan çarpıcı açıklama: “Düşman kabul edilecekler”

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Akbarzadeh, artan gerilimin ardından çarpıcı ifadelere yer verdi. “Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır” diyen Akbarzadeh, “Ancak toprakları İran’a karşı kullanılırsa düşman olarak kabul edilecekler.” dedi. Öte yandan Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu belirterek, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" ifadelerine yer verirken, Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler
AJANSLAR

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri tehdit etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu belirterek, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Axios adlı haber sitesine verdiği röportajda, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu ifade etti. Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filonun Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını hatırlatan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı. İran'ın müzakere talebinde bulunduğunu belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

İran ile ilgili muhtemel senaryolar konusunda detay vermekten kaçınan Trump, ulusal güvenlik ekibi tarafından kendisine sunulan seçenekler hakkında da yorum yapmadı.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

"ABD ŞARTLARINI İRAN'A İLETTİ"

Adını gizli tutan ABD'li üst düzey bir yetkili ise Trump'ın Axios'a verdiği röportajın ardından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın İran ile müzakereye açık olduğunu vurguladı. ABD'nin anlaşma şartlarının geçen yıl İran'a birçok kez iletildiğini hatırlatan yetkili, "Eğer bizimle iletişime geçmek istiyorlarsa ve şartların ne olduğunu biliyorlarsa, o zaman görüşme yaparız" dedi.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

TATBİKAT DUYURUSU YAPILDI

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının NOTAM uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

ABD DE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Bölgede gerginlik yükselirken Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artıran ABD de gelecek günlerde bir tatbikat gerçekleştirileceğini bildirmişti. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti. Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Söz konusu tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

NETANYAHU: İRAN SALDIRIRSA SONUÇLARI AĞIR OLACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Trump ile büyük konularda görüş birliğinde olduklarını, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirterek, İran'ın balistik veya füze programını başlatmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler, Gazze'de ateşkes, İran ve ülke gündemindeki konulara değindi. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından altıncı defa görüştüğünü aktaran Netanyahu, ilişkilerinin çok iyi olduğunu, büyük konularda anlaştıklarını, "bazı küçük meselelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını" belirtti.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

Netanyahu, Trump'ın da Gazze'de ateşkese geçmek için İsrail'in şartları Hamas'ın silahsızlandırılması ve buradaki son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi. İran konusunda da Trump ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Netanyahu, İran'ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacağını, "zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini, bunları izleyeceklerini" söyledi.

İran ordusundan çarpıcı açıklama: Düşman kabul edilecekler

Netanyahu, İran genelinde hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestolara işaretle "İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini" belirterek, Tahran'ın son günlerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar karşısında "İran'ın kendilerine saldırırsa sonuçlarına ağır olacağı" tehdidini savurdu.