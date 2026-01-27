İran ordusundan çarpıcı açıklama: “Düşman kabul edilecekler”

ABD DE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU Bölgede gerginlik yükselirken Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artıran ABD de gelecek günlerde bir tatbikat gerçekleştirileceğini bildirmişti. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti. Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Söz konusu tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu.

NETANYAHU: İRAN SALDIRIRSA SONUÇLARI AĞIR OLACAK İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Trump ile büyük konularda görüş birliğinde olduklarını, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirterek, İran'ın balistik veya füze programını başlatmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler, Gazze'de ateşkes, İran ve ülke gündemindeki konulara değindi. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından altıncı defa görüştüğünü aktaran Netanyahu, ilişkilerinin çok iyi olduğunu, büyük konularda anlaştıklarını, "bazı küçük meselelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını" belirtti.