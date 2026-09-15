İran Ordusundan çarpıcı iddia: 3 pilotumuz Katar’da esir tutuluyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Caferi, Katar'da olduğu iddia edilen İranlı üç pilot hakkında konuştu. El Udeyd Operasyonu'na katılan üç İranlı pilotun Katar tarafından esir tutulduğunu öne süren Caferi, Katar'ın konuyla ilgili sorulara şu ana kadar aydınlatıcı bir cevap vermediğini belirtti.

Caferi, "Biz söz konusu pilotların akıbeti belli olana kadar onları yaşıyor ve esir olduklarını kabul ediyoruz. Katar hem İran'a hem de Kızılhaç'a hesap vermeli" ifadesini kullandı.

İRAN'DA NE OLMUŞTU?

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise İran Genelkurmay Başkanlığının söz konusu açıklamasını reddetmiş ve bu açıklamaların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde yapılmasının şaşırtıcı ve yanıltıcı olduğunu ifade etmişti.

İran, daha önce Katar'daki ABD'ye ait El Udeyd Üssü'ne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edilmesinin ardından defnedildiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu bildirmişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör