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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:41

İran ordusunun üst düzey isminin ölümü ülkeyi şoke etti! Suikast iddiaları…

İHA
İran ordusunun üst düzey isminin ölümü ülkeyi şoke etti! Suikast iddiaları…

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Albay Ali İsmailzade, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm ardından suikast iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta da ordu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade, başkent Tahran'a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulundu. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade'nin evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

SUİKAST İDDİALARI YALANLANDI

Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade'nin başkent Tahran'a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Albay İsmailzade'nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi de geçtiğimiz hafta başkent Tahran'da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.

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İran ordusunun üst düzey isminin ölümü ülkeyi şoke etti! Suikast iddiaları…
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