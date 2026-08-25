İran-Pakistan hattında kritik zirve: Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi
Pakistan heyetinin Tahran temaslarında İran ile ABD arasındaki gerilim ve Orta Doğu’daki kriz masaya yatırıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtirken, İran tarafı da ziyaretin “çok değerli diplomatik kazanımlar” sağladığını açıkladı.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, X sosyal medya platformundaki hesabından Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Orta Doğu'daki durumu da ele aldıkları görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini aktaran Nakvi, İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe girmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydetti.
Nakvi, Pezeşkiyan'ın, İran'ın bakış açısını ve endişelerini paylaştığını ve bu meseleleri kapsamlı şekilde görüştüklerini belirterek, "Önemli ilerleme kaydedildi ve görüşme oldukça olumlu tonda sona erdi. Bu ivmenin, daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yolu açmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.
Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Nakvi ile Münir'in İran'a ziyaretinde, gerilimin artmasının önlenmesi ve sona ermesinin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi konulara odaklanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tarafların bölge barışına ve gerilimin müzakere aracılığıyla çözüme kavuşturulmasının yollarına ilişkin görüşlerini paylaştığı ifade edilerek Nakvi ve Münir'in İran'a ziyaretinin sona erdiği belirtildi.
"ÇOK DEĞERLİ DİPLOMATİK KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"
İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyon Ofisi Yardımcısı Mehdi Tebatebai ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in ziyaretinin verimli geçtiğini belirtti.
İranlı yetkili, "Medya kaynaklı bazı yanlış spekülasyonların aksine, dost ülke Pakistan ordusunun komutanı Mareşal Asım Münir'in İran'a gerçekleştirdiği ziyaret son derece verimli geçti ve çok değerli diplomatik kazanımlar elde edildi. Bu ziyaretin sonuçları ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, dün Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.