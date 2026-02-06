İran Pakistan’daki cami saldırısını kınadı!
İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Şiilere ait İmam Bargah Camisi’ne (Hatice-i Kübra Camii) yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırı sonrası Tahran yönetimi, terörle mücadelede bölgesel iş birliği çağrısı yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İmam Bargah Camisi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine değinen Bekayi, "terörü destekleyen ve mali kaynak sağlayanlarla" etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybederken, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtmişti.