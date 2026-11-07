İran: Sağlık sistemi, düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsfahan'daki Kazma Dağı yakınlarında yaşayanlara olası nükleer saldırı için iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"BU ŞARTLARDA TEYİT EDİLMEMİŞ HABERLERİN YAYILMASI SORUMSUZLUKTUR"

Kirmanpur, "Sağlık Bakanlığından hiçbir yetkili Times'a açıklama yapmadı ve Bakanlığa atfedilen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık sistemi, çocuklara dahi acıması olmayan düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır. Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığının yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur." ifadelerini kullanırken, iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

NE OLMUŞTU?

The Times, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kazma Dağı çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddiaları kabul ettiğini ve yetkililerin "Evet, iyot dağıtıyoruz. (ABD Başkanı) Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir." açıklamasında bulunduğunu öne sürmüştü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör