SON DAKİKA| Türkiye’den barış diplomasisi: ABD ve İran ile kritik temaslar! Tahran'dan bölge ülkelerine “arabulucu olun” çağrısı!

Son dakika haberleri: İran ile ABD arasında tansiyon yükselirken, Tahran yönetiminden bölge ülkelerine çağrı geldi.

Reuters'a açıklama yapan İranlı üst düzey yetkili, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye dahil bölgedeki ülkelerden ABD tarafından askeri çatışmanın tırmandırılmasını önlemelerini istedi.

Yetkili, Trump'ın tehditleri nedeniyle Washington ve Tahran arasındaki doğrudan iletişimin durdurulduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca, "Tahran'ın Washington tarafından saldırıya uğraması halinde bölgedeki ABD üslerine saldıracağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HEM ABD HEM DE İRAN İLE GÖRÜŞÜYOR

İran bölge ülkelerine çağrıda bulunurken, Türkiye de barış için diplomatik temaslarına hız kazandırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile son 24 saatte iki kez telefonda konuştu.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekildi.

Bakan Fidan ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de Ankara'da görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.