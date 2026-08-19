İran savaş hazırlığında
İsrail'ın başlattığı kirli savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı. Trump ayrıca İran'la şu anda devam eden ya da planlanan bir müzakere olmadığını belirtti. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İran'daki sertlik yanlısı yönetimin ABD ile imzalanan mutabakata güvenmeyerek daha geniş bir çatışmaya hazırlandığını yazdı. Öte yandan NBC'nin haberine göre Rusya'nın İran'a Hazar Denizi üzerinden patlayıcı ve mühimmat sevkiyatı yeniden başladı.
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