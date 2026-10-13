İran: ‘Savaşa rağmen 5,14 milyon ton petrol ürünü ihraç edildi’

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseynitahti, petrol ürünleri ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen, ülkenin petrol ürünleri ihracatının hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini söyledi.

"5 MİLYON 140 BİN TON PETROL ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLDİ"

Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'ndan yapılan petrol ürünleri ihracatının da devam ettiğini aktaran Hüseynitahti, şöyle konuştu:

"(İran'da yılın ilk günü sayılan 21 Mart'tan itibaren) 6 aylık süre içerisinde 325 gemi operasyonu kaydedildi ve bu operasyonlarda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör