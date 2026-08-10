İran Savaşı ABD’yi tüketti
ABD-İran savaşının akıbeti belirsizliğini korurken çıkış yolu arayan Washington'da stok krizi yaşanıyor. The Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine gönderdiği yazıda kritik askeri kabiliyetlerin üretim ve teslimat süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti. "Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez" ifadesini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin şimdi genişletilmesi gerektiğini belirtti. Amerikan basını geçtiğimiz günlerde ABD'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğini yazmıştı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek, Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.