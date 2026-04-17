İran savaşı stokları tüketti

İran savaşındaki direniş nedeniyle zor bir aşamadan geçen ABD yönetiminin azalan mühimmat stoklarını takviye etmek amacıyla dev otomotiv üreticileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla azalan mühimmat stoklarını takviye etmek amacıyla sivil otomobil devlerini "savaş düzenine" çağırıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, General Motors (GM) ve Ford gibi şirketlerin kapasitesini askeri üretime kaydırarak İkinci Dünya Savaşı'ndaki seferberlik ruhunu canlandırmayı hedefliyor. 1,5 trilyon dolarlık bütçe planıyla sivil sanayinin savunmadaki rolünün artırılması planlanıyor. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, özellikle otomotiv üreticilerinin askeri üretimde daha fazla rol almasını istiyor.

CEO'LARLA BULUŞMA

Bu kapsamda Pentagon'dan yetkililer, Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley ile General Motors (GM) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra'nın da aralarında bulunduğu üst düzey otomotiv yöneticileriyle bir araya geldi. Kaynaklar, Ukrayna ve İran'daki savaşların ABD'nin mühimmat stoklarını erittiğini, bu nedenle Pentagonun otomotiv şirketlerini devreye sokmayı düşündüğünü iddia etti.



TRUMP'I ETKİLEYECEK ÜÇ KRİTİK OLAY

Amerikan medyası Başkan Donald Trump'ın İran ile savaşın gidişatı şekillendirecek üç önemli olayı şöyle sıralıyor...

Kraliyet Ziyareti (Nisan sonu): Trump, önümüzdeki hafta İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'yı ağırlayacak. İngiltere'de savaşın oldukça tepki çekmesi nedeniyle, Trump'ın kraliyet ziyareti sırasında barış yönünde bir adım atabileceği konuşuluyor.

Çin Ziyareti (14-15 Mayıs): Trump, daha önce savaş nedeniyle ertelenen Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Trump, Şi'nin kendisine İran'a silah göndermeme sözü verdiğini iddia ediyor.

Ara Seçimler (Kasım): ABD yönetiminin, artan petrol fiyatlarını Haziran-Eylül döneminde yeniden 3 dolar seviyesine çekme hedefi var. Ekonomik baskıların sandığa yansımasından çekinen Cumhuriyetçiler, savaşın maliyetleri konusunda endişeli.



BARIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD ve İran, 22 Nisan'da sona erecek olan iki haftalık ateşkesin süresini uzatmak amacıyla dolaylı müzakerelere başladı. Diplomatik çabalara Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran ziyaretiyle yeni bir boyut eklendi. Beyaz Saray'dan gelen sinyaller, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın İran ile devam eden savaşta bir "çıkış yolu" aradığına işaret ediyor. Bölgeye gönderilen ek uçak gemileri ve binlerce askere rağmen, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek bazı kritik temaslar savaşın gidişatını belirleyecek. Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki gerilimi düşürmeyi hedefleyen bu adım; enerji koridorlarındaki kördüğüm ve Lübnan-İsrail savaşıyla doğrudan bağlantılı. Nitekim Al Jazeera'ya göre Pakistan görüşmelerde kritik bir ilerleme öngörüyor.



LÜBNAN'DA 10 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) dün gece 24.00'te başlayan 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Trump ateşkesten önce de İsrail ve Lübnan liderlerinin doğrudan görüşmeler yapacağını açıklamıştı. Bu temas, iki ülke arasında 34 yıl sonra gerçekleşen ilk doğrudan diplomatik iletişim olma özelliğini taşıyor.



ÇİN'DEN HÜRMÜZ ÇIKIŞI

Çin, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Ortadoğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması için çağrıda bulundu.