İran sessizliğini bozdu: Rejimin devrilmesinin ardından ilk açıklama geldi

İRAN ŞAM ARASINDAKİ "DOSTANE" İLİŞKİLER HATIRLATILDI

Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin "uzun bir geçmişe sahip ve her zaman dostane" olduğu aktarılan açıklamada, İran'ın bu ilişkilerin, iki ülkenin ortak çıkarlara ve uluslararası hedeflerin yerine getirilmesine dayanan yaklaşımla devam etmesini beklediği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü çabayı sarf edeceği, bu amaçla nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği ve Suriye siyaset ve güvenlik alanındaki etkili aktörlerin tutumlarını dikkate alarak uygun yaklaşım ve pozisyonları benimseyeceği" belirtildi.