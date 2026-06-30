İran sınır hattını güçlendiriyor: Özel birlikler göreve başladı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, sınır güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cihanşahi, güvenliğin artırılması için sınıra "Yeşil Bereliler" olarak bilinen özel eğitimli askerlerin yerleştirildiğini, bu askerlerin Devrim Muhafızları ve İran Emniyet Teşkilatı ile uyum içinde çalışacağını söyledi.

Alınan önlemlerin sınır güvenliğinin sağlanması ve "düşmanın" olası kara harekatına yönelik olduğunu vurgulayan Cihanşahi, ülkenin savunulması için her zamankinden daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör