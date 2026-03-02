İran son dakika: ABD ve İsrail saldırısında ölen 7 üst düzey komutanın isimleri belli oldu! Aralarında Hamaney’in sağ kolu da var...

LOJİSTİK VE HAZIRLIK BİRİMLERİ HEDEF ALINDI Saldırıların lojistik ayağında da kritik isimler etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de listede yer alması, ordunun ikmal ve hazırlık kapasitesinin de doğrudan hedef alındığını kanıtlıyor. Dün yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur gibi isimlerin öldüğü bildirilmişti.

ABD VE İSRAİL'DEN 28 ŞUBAT OPERASYONU 28 Şubat'ta başlayan askeri harekat, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken gelen bu saldırıya İran, Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurarak karşılık verdi. Ancak saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de öldüğünün duyurulması, bölgedeki gerilimi "geri dönülemez" bir noktaya taşıdı.