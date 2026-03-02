  • Haberler
İran son dakika: ABD ve İsrail saldırısında ölen 7 üst düzey komutanın isimleri belli oldu! Aralarında Hamaney'in sağ kolu da var...

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililerin isimlerini güncelledi. Aralarında Hamaney’in Ofis Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi’nin de bulunduğu 7 kritik ismin daha öldüğü resmen duyuruldu. İşte bölgedeki dengeleri sarsan o liste...

AA

İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı", saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı.

HAMANEY'İN SAĞ KOLU VE KRİTİK İSİMLER LİSTEDE

Yayınlanan 2 numaralı duyuru metnine göre, İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi ve yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade'nin öldüğü kesinleşti. Bu kayıplar, İran devlet hiyerarşisinin en tepesinde ciddi bir boşluk oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.

GENELKURMAY VE İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINDA AĞIR KAYIP

Operasyonun sadece fiziksel değil, stratejik bir yıkım hedeflediği açıklanan diğer isimlerle netleşti. Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi ve Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan saldırılarda can verdi. İstihbarat ve operasyon kanadındaki bu isimlerin kaybı, İran ordusunun karar alma mekanizmasına vurulmuş en ağır darbelerden biri olarak görülüyor.

LOJİSTİK VE HAZIRLIK BİRİMLERİ HEDEF ALINDI

Saldırıların lojistik ayağında da kritik isimler etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de listede yer alması, ordunun ikmal ve hazırlık kapasitesinin de doğrudan hedef alındığını kanıtlıyor. Dün yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur gibi isimlerin öldüğü bildirilmişti.

ABD VE İSRAİL'DEN 28 ŞUBAT OPERASYONU

28 Şubat'ta başlayan askeri harekat, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken gelen bu saldırıya İran, Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurarak karşılık verdi. Ancak saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de öldüğünün duyurulması, bölgedeki gerilimi "geri dönülemez" bir noktaya taşıdı.

SİVİL VE ASKERİ BİLANÇODA ACI TABLO

İran Kızılayı tarafından paylaşılan veriler, operasyonun yıkıcı boyutunu gözler önüne seriyor. Ülke genelindeki bombardımanlarda şimdiye kadar 201 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında çok sayıda sivilin de bulunması, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

