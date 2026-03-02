İran son dakika: ABD ve İsrail saldırısında ölen 7 üst düzey komutanın isimleri belli oldu! Aralarında Hamaney'in sağ kolu da var...
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililerin isimlerini güncelledi. Aralarında Hamaney’in Ofis Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi’nin de bulunduğu 7 kritik ismin daha öldüğü resmen duyuruldu. İşte bölgedeki dengeleri sarsan o liste...
İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı", saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı.
HAMANEY'İN SAĞ KOLU VE KRİTİK İSİMLER LİSTEDE
Yayınlanan 2 numaralı duyuru metnine göre, İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi ve yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade'nin öldüğü kesinleşti. Bu kayıplar, İran devlet hiyerarşisinin en tepesinde ciddi bir boşluk oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.
GENELKURMAY VE İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINDA AĞIR KAYIP
Operasyonun sadece fiziksel değil, stratejik bir yıkım hedeflediği açıklanan diğer isimlerle netleşti. Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi ve Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan saldırılarda can verdi. İstihbarat ve operasyon kanadındaki bu isimlerin kaybı, İran ordusunun karar alma mekanizmasına vurulmuş en ağır darbelerden biri olarak görülüyor.