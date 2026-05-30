İran: Sözlere değil eylemlere bakıyoruz

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta üç ay geride kalırken iyimserliğe rağmen belirsizlikler sürüyor. Taraflar arasında tehditler, perde arkasında ise diplomatik çabalar dikkat çekiyor. En kritik konuların başında Hürmüz Boğazı ve nükleer geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek, İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceğini bildirdi. "İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır" ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran'daki nükleer tozun da ABD'ye teslim edileceğini kaydetti. Trump'ın toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. ABD basını, Trump'ın anlaşma konusunda bir karara varamadığını kaydetti.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakata henüz varılmadığını, mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi. Son açıklamaları "Doğru ve yalanın karışımı" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, Trump'ın "Sahte bir zafer sergileme" çabasında olduğunu ifade etti. "Biz tavizleri, görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz" diyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise karşı taraf sözlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını dile getirdi. ABD basınına göre, anlaşma taslağı, ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes süreci öngörülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'na asılan İsrail karşıtı dev afişte kum saati fotoğrafı ile Farsça ve İbranice "İsrail önümüzdeki 15 yılı göremeyecek" yazıları yer aldı.