İran: "Şu anda ABD ile hiçbir müzakere yapmıyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi haftalık basın toplantısında ABD ile yaşanan çatışma ve küresel etkilerine değindi. ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerine dönüş için Pakistan ve Katar tarafından sunulan ortak öneriye ilişkin açıklama yapan Bekayi, "İran'ı üç gün içinde çökertmesi ve teslim olmaya zorlaması beklenen savaş, beş ayın ardından kendilerinin kurduğu bataklığa dönüşmüş durumda. Bizim için esas olan ulusal çıkarlarımız ve ulusal güvenliğimizdir. Bir ülkenin çıkarlarının belirlenmesi tek değişkenli bir denklem değildir; birçok unsur içerir" dedi.

Kararların İran'da tüm ilgili kurumların katılımıyla şeffaf bir süreç içinde alındığını belirten sözcü, Dışişleri Bakanlığı'nın da bu süreçte yer alan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini ifade eden sözcü, "Çıkarlarımız ve gerekliliklerimiz doğrultusunda ne kadar gerekiyorsa savunma yapacağız. Ulusal çıkarlarımızı korumak için diplomasiyi kullanabileceğimizi düşündüğümüzde, bunu bir araç olarak kullanacağız" dedi.

"İRAN OLARAK BÖLGE ÜLKELERİYLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamayı değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "İran olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ve hiçbir bölge ülkesine karşı herhangi bir düşmanlığımız yok" diye konuştu. İran ile Körfez ülkeleri arasında güven ve karşılıklı iş birliğinin temeli olabilecek güçlü bağlar bulunduğunu belirten İranlı Sözcü Bekayi, buna rağmen bazı ülkelerin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı şekilde topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullandırdığını öne sürdü.

"ABD TARAFINDAN ATILACAK HER ADIM İRAN'IN KARARLI CEVABIYLA KARŞILAŞACAKTIR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırma planlarını ertelediği ve son günlerde İran'ın güney limanları ile kentlerine yönelik saldırıların azaldığı yönündeki soruya cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "ABD'nin son bir iki yıldaki davranışı daha çok mafyavari bir yapının davranışına benzedi. Hiçbir kural ve hukuka bağlı olmayan, hem söylem hem de eylemleriyle uluslararası hukukun tüm normlarını sorgulayan ve ihlal eden bir yaklaşım sergiled" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu tutumu sürdürmesi halinde makul bir sürecin oluşmasını bekleyemeyeceklerini belirten sözcü, "Şu anda mevcut duruma ateşkes denilemez" diye konuştu.

Son günlerde ortamın daha sakin olmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin tedbirleri sayesinde olduğunu savunan Bekayi, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "ABD tarafından atılacak her adım, İran İslam Cumhuriyeti'nin derhal ve kararlı cevabıyla karşılaşacaktır; son iki üç haftada olduğu gibi" dedi.

"MEVCUT DURUMUN TEK SORUMLUSU ABD'DİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son dönemde yaşanan gelişmeler ve İran'ın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Düşmanın kötülüğü ve alçaklığı nedeniyle kendimizi asla suçlamamalıyız. İçinde bulunduğumuz durumun ortaya çıkmasında kesinlikle biz sorumlu değiliz. Mevcut durumun tek sorumlusu, hangi analiz yapılırsa yapılsın ABD'dir" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE ŞU ANDA MÜZAKERE YAPMIYORUZ"

Sözcü Bekayi, İran ile ABD arasında 10 günlük ateşkes anlaşması yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, bu tür medya iddialarına fazla önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Sözcü, "Şu anda ABD ile hiçbir müzakere yapmıyoruz" dedi. Yürütülen görüşmelerin zaman zaman farklı şekilde yorumlandığını belirten sözcü, bunların yalnızca Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemeler oluşturmayı amaçlayan İran-Umman görüşmeleri olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör