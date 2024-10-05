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Giriş Tarihi: 5.10.2024 14:31

İran-Suriye hattında sıcak temas! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Esed ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le bir araya geldi.

İran-Suriye hattında sıcak temas! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Esed ile görüştü

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Şam'da Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbah ve Başbakan Muhammed Gazi el-Celali ile görüşen Erakçi, Devlet Başkanı Esed tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde iki ülke yetkililerinin çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Erakçi'nin Esed ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bölgedeki mevcut durumun ele alındığı bildirildi.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA'ya göre de görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmanın ve Lübnan'a siyasi destek ve halka yardım sağlamanın yolları istişare edildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

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İran-Suriye hattında sıcak temas! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Esed ile görüştü
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