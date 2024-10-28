İran: Tedbir ve zekâyla karşılık vereceğiz

İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak önceki gün Tahran'ı vurmasının yankıları sürüyor. Bir sonraki adımın ne olacağı merak edilirken taraflar yeni açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırının "kesin ve güçlü" olduğunu ve amacına ulaştığını savundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söylerken misilleme çağrısında bulunmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtirti. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti. İsrail yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine önlem olarak, askeri üslerdeki kalabalıkları engelleme kararı aldığı ve dün düzenlenmesi beklenen "Ulusal Askerlik Günü" törenini ertelediği belirtildi. Öte yandan İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde önceki gün güvenlik güçlerine karşı düzenlenen ve 10 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı bölgede sık sık eylemler yapan Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlendi.