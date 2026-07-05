İran tek ses: İntikam

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. Önceki gün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamlarının ziyaretine izin verilen cenaze töreni, dün halka açık şekilde yapıldı. Tahran'da İmam Humeyni Camii'nde ve çevresinde binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. İran'ı 37 yıl boyunca yöneten Hamaney'i uğurlamak için bir araya gelen binlerce kişi, ABD ve İsrail'e lanet okudu. Kalabalıklar, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" diye sloganlar attı. Cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımının beklendiği kaydedildi. Hamaney'e veda törenine katılanlar bir yandan hüzünlerini yaşarken diğer yandan da birlik vurgusu yaptı.

'VAZGEÇMEYECEĞİZ'

İranlı Muhammed Nadiri "Aziz liderimizin yolundan gideceğiz ve bu davadan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Hamaney ve aile üyeleri için bugün de halka açık tören devam edecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek. Hamaney'in cenazesi, 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'deki İmam Reza Türbesi'nde defnedilecek. Mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle ertelenmişti.





BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

TÖREN, dini yönünün yanı sıra siyasi boyutlar da taşıyor. Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın yeni lideri olan Mücteba Hamaney'in, babasının cenazesine katılıp katılmayacağı bilinmiyor. Hamaney'in diğer çocuklarının da törende yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Hamaney'in oğulları, geçen yıl 12 günlük İsrail-İran savaşından bu yana görülmedi. Öte yandan bazı gözlemciler, bu törenin Ali Hamaney sonrası dönemde iktidarın devri ve siyasi düzenin şekillendirilmesi sürecinde sembolik bir rol oynayabileceğine inanıyor.