Trump: Saldırı ertelendi
ABD Başkanı Donald Trump, bazı Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran'a bugün başlatacakları yeni saldırıları ertelediğini söyledi. Trump daha sonra ise "Saldırıyı 2-3 gün erteledik" açıklamasını yaptı. Bu arada ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomasi trafiği, yaşanan anlaşmazlıklara rağmen devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Tahran yönetiminin Pakistan ile Washington'a 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini bildirdi.