İran televizyonu: İranlı heyetin ABD ile görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberler doğru değil

İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

"İRAN'DAN ŞU ANA KADAR NE BİRİNCİL NE DE İKİNCİL DİPLOMATİK HEYET PAKİSTAN'IN BAŞKENTİ İSLAMABAD'A GİTTİ"

İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.