İran terör örgütü PJAK elebaşları için yakalama kararı çıkardı: İsimleri Interpol’e bildirdi

İran yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütlerin eylemlerinden zarar gören mağdurların yaptığı çok sayıda şikayet neticesinde, terör örgütü PJAK ve Tahran'ın terör örgütü listesindeki İKDP, Komele PAK isimli örgütlere mensup 60'ın üzerinde elebaşı ve üyesi hakkında yargı kararları, Interpol'den kırmızı bülten ve iade talepleri çıkarıldı.

Bu kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "terör eylemlerine katılma, silahlı operasyonları yönetme ve organize etme, çocukları kandırma ve kaçırma, işkence ve tecavüz, cinayet, suikast, bombalama, rehin alma, gasp, kamu ve özel mülkiyete zarar verme" gibi suçların yer aldığı belirtildi.

İADE TALEPLERİ 4 AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Interpol'den kırmızı bülten çıkarılan kişiler hakkında iade taleplerinin ikamet ettikleri Irak ile Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Kırmızı bülten çıkarılan 60 kişi arasında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tahran'ın terör örgütü listesindeki PAK örgütünün lideri Hüseyin Yezdanpenah ve Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör