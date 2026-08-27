İran: "Trump yanlış kararlar alıyor"
İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşmesinde, Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Al Thani, İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.
İkili arasındaki görüşmede Galibaf, Al Thani'ye Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi. İran Meclis Başkanı, ABD'nin "ekonomik ablukasının başarısız olacağını" belirterek, "Washington, Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımalarının yanı sıra gerilimi azaltma ve diyaloğa elverişli şartlar oluşturma çabaları ele alındı.