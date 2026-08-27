İran: "Trump yanlış kararlar alıyor"

AL THANİ, MUHSİN RIZAİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile de bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.



Açıklamada, Katar Başbakanı Al Thani'nin mevcut krizle mücadelede bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sağduyu ve sorumluluğa öncelik verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör