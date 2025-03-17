İran Trump’ın mektubuna karşılık verecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun sorulması üzerine, "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor" dedi.

Bekayi, mektubun incelendiğini ve daha sonra 'uygun kanallar aracılığıyla' yanıt vereceklerini söyledi.