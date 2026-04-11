İran: Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin, ABDİsrail'in İran'a saldırılarını kınayan tutumunu ve özellikle Türk milletinin İran'la dayanışmasını takdir ettiklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında geçen görüşmede savaşa son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı dost ve komşu ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İran Kızılayı'nın talebi üzerine barınma, hijyen malzemesi ve travma kitlerinden oluşan 48 ton malzemenin yer aldığı 4 TIR'ın bölgeye gönderilmek üzere yola çıktığını bildirdi. Türk Kızılay'ın İran'a yönelik saldırılardan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı, içerisinde barınma, hijyen ve travma kitinden oluşan 48 ton yardım malzemesinin bulunduğu 4 TIR'ın uğurlanması için Ankara Kızılay Lojistik Merkezi'nde tören düzenlendi. İran Kızılayı, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 8 Nisan'da son bulan saldırılarında ülke genelinde 125 bin 630 sivil birimin hasar gördüğünü bildirdi.