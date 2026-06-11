İran: Ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecek

Fars Haber Ajansı, Abdullahi'nin Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş nedeniyle yaptığı yazılı açıklamayı yayımladı.

Abdullahi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren savaşta silahlı kuvvetler personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek övgüyle söz etti.

"ACI VERİCİ VE PİŞMANLIK DOĞURACAK OPERASYONLARLA KARŞILIK VERİLECEKTİR"

ABD'nin İran'a son saldırılarına ilişkin ise Abdullahi, "Silahlı Kuvvetler, tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Abdullahi ayrıca yaklaşık 100 gündür meydanlarda destek gösterileri düzenleyen İranlılara da teşekkür etti.

"ABD SALDIRILARINDA TAHRAN'DA 3 KİŞİ YARALANDI"

Öte yandan Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, ABD'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör