İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni sekreteri belli oldu! Ali Laricani’nin yerine geldi
İran'da, İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran’ın eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yerine Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.
Yapılan atamayla eski Devrim Muhafızları komutanlarından Zülkadir, geçen hafta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Ali Laricani'nin yerine göreve getirildi.