İran, Umman ile Hürmüz'de yeni döneme başlıyor: Anlaşma çok yakında imzalanacak!

Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını ve Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyleyen Rızai, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz" dedi.

Rızai, söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.