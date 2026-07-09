İran: Ürdün’deki ABD Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün 10 balistik füze ile hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırıların tekrarlanması halinde diğer üslerin de hedef alınacağı aktarıldı.

İran: Ürdün’deki ABD Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı!
DHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.

İran: Ürdün’deki ABD Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı!

Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün 10 balistik füze ile hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgedeki diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı belirtildi.

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