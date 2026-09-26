İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haydari’den dikkat çeken açıklama: Mücteba Hamaney enkazdan çıkarılmıştı

Haydari, ABD ile İsrail 'in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Sonraki süreçte Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.