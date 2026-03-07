İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: “Yeni dini lider için toplanabiliriz”
İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını isterken, “Yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.
Uzmanlar Meclisi'nin genel oturumunun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçim gerçekleşmediğini belirten Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını istedi.
"24 SAAT İÇİNDE TOPLANABİLİRİZ"
Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi. İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor.