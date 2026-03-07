İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: “Yeni dini lider için toplanabiliriz”

İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını isterken, “Yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: Yeni dini lider için toplanabiliriz
İHA

İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini İran dini liderinin seçilmesine ilişkin sürece yönelik açıklamada bulundu.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: Yeni dini lider için toplanabiliriz

Uzmanlar Meclisi'nin genel oturumunun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçim gerçekleşmediğini belirten Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını istedi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: Yeni dini lider için toplanabiliriz

"24 SAAT İÇİNDE TOPLANABİLİRİZ"

Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi. İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: Yeni dini lider için toplanabiliriz

Dini lider, İran Anayasası'na göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. 88 dini yetkiliden oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi saat verdi: Yeni dini lider için toplanabiliriz

Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini liderin seçilmesinin bulunduğu ve meclisin gerekli görülmesi halinde dini lideri görevden alabilme yetkisine sahip olduğu biliniyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi veya görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak yeni lideri belirliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!