İran ve ABD arasında doğrudan çatışma: Körfezde tansiyon yükseliyor...

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tengseri, herhangi bir tarih belirtmeksizin Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
KÖRFEZDE TANSİYON YÜKSELİYOR...
"BİZ DE 9 DARBE VURDUK"
Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazısını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk." ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi.