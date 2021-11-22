İran ve ABD arasında doğrudan çatışma: Körfezde tansiyon yükseliyor...

"BİZ DE 9 DARBE VURDUK"

Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazısını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk." ifadelerini kullandı.