İran ve ABD imza töreni İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılacak: 2 bin asker görev alacak

İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptının imza törenine sayılı günler kalırken, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, imza töreninin yapılacağı yeri açıkladı. Bakanlık, imza töreninin İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'ne bakan Bürgenstock kasabasında yapılacağının aktardı. İmza törenin daha önce Cenevre yapılması bekleniyordu.

Yer konusunda anlaşmaya varmadan önce ABD, İran, Pakistan ve Katar ile "yakın temas" halinde olduklarını ifade eden Bakanlık, "İmza töreni 19 Haziran Cuma günü Nidwalden kantonundaki Bürgenstock'ta gerçekleştirilecek. Bu yer, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların yanı sıra ABD ve İran tarafından da önerildi" dedi.

BÖLGEYİ 2 BİN ASKER KORUYACAK

İsviçre hükümeti, imza töreninin yapılacağı alanı yaklaşık 2 bin askerin koruyacağını ve güvenliği sağlamak amacıyla 18 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar Bürgenstock Dağı üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edileceğini belirtti.

Öte yandan Bürgenstock, Haziran 2024'te dünyanın dört bir yanından heyetleri bir araya getiren Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör