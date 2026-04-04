İran ve Hizbullah’tan Hayfa’ya yoğun saldırı

İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, İsrailliler sığınaklardan başlarını çıkaramıyor. ABD/İsrail ortak saldırısıyla, İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde İran Kızılayı'na ait yardımların depolandığı tesis hedef alındı. CNN'in haberine göre ABD İstihbarat Servisi'nden kaynaklar, İran'ın füze fırlatma sistemlerinin yaklaşık yarısının hâlâ yok edilemediğini söyledi.

4 HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

İran dün akşam, ABD'ye ait 2 savaş uçağıyla 2 askeri helikopteri düşürdü. İran, F-15 tipi savaş uçağını füzeyle vurdu. NBC Televizyonu arama çalışmalarına katılan 2 adet UH-60 Black Hawk helikopterinin de isabet aldığını açıkladı. A-10 tipi başka bir uçak da Basra Körfezi'nde düşürüldü. Trump, uçakların düşürülmesinin müzakereleri etkilemeyeceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı savaşta 13 ABD askerinin öldüğünü, 365 ABD askerinin yaralandığını resmi olarak yayınladı.

ABD'NİN ATEŞKES ÖNERİSİNE RET

Öte yandan İran ve Hizbullah, Hayfa'yı vurdu. Kanal 12 televizyonu, İsrail'in kuzeyini 3 kez füzeyle vurduğunu bildirdi. Hayfa'yla birlikte Celile, Vadi Ara, Menaşe bölgeleri ve Golan Tepeleri de vuruldu. Bu arada ABD'nin İran'a 48 saatlik ateşkes önerdiği ancak İran'ın bunu reddettiği öne sürüldü.