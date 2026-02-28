İran ve İsrail’den kaçış

İran ile ABD arasında önceki gün Cenevre'de yapılan görüşmelerden somut bir karar çıkmaması nedeniyle bölgedeki savaş riski yine en yüksek seviyeye çıktı. Tarafların dördüncü tur kapsamında önümüzdeki günlerde Viyana'da bir araya geleceklerini açıklaması da savaş ihtimalini düşürmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü. Gün içerisinde ayrıca birçok ülke hem diplomasi personellerini hem de vatandaşlarını İran ile İsrail'den çıkarma peşine düştü.

İSTİHBARAT DOĞRULAMADI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, kritik personel harici çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi. Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı. Kanada da İran'daki vatandaşlarına uyarı yayınladı. Öte yandan ABD istihbarat raporlarına aşina üç kaynak, bu raporların Trump'ın İran'ın yakında ABD'yi vurabilecek bir füzeye sahip olacağı iddiasını desteklemediğini ve abartılı göründüğünü, bu durumun da Trump'ın Tahran'a olası bir saldırı için sunduğu bazı gerekçeleri şüpheye düşürdüğünü söyledi. İsrail basınında yer alan haberlerde ise ABD'nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye çıkardığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, KC-46A Pegasus yakıt ikmal uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı bildirildi. Times of Israel gazetesi ise 6 ek ABD yakıt ikmal uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na inmesinin planlandığını yazdı.