İran ve Lübnan’da çocuklar hedefte
İsrail siyonist emellerle başlattığı İran savaşında direkt olarak çocukları katlediyor. ABD'yle birlikte İran'a yönelik orantısız saldırılarını sürdüren İsrail, dün yine çocukları öldürdü. ABD-İsrail'in İsfahan'da düzenlediği saldırıda Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Heftun Mahallesi'nde 7'si kadın 7'si çocuk 26 kişi yaşamını yitirdi. İran'da şimdiye kadar en az 200 çocuk ile 237 kadın hayıtını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlayan saldırıları ve işgali ise tüm acımasızlığıyla sürüyor. Saldırılarda şimdiye kadar 1116 kişi hayatını kaybetti, zorla yerinden edilenlerin sayısı da 1 milyon 162 bini geçti.