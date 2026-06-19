İran ve Pakistan arasında "ABD ile mutabakat" görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İran arasında sağlanan mutabakat hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ve Pakistan arasında ABD ile mutabakat görüşmesi
AA

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve İshak Dar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması hususundaki sorumluluğuna atıf yaparak, mutabakat zaptındaki maddelerin ihlal edilmesinin olası sonuçları hakkında uyarıda bulundu.

İshak Dar ise, yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını ve nihai anlaşmaya dair umutlu olduklarını söyledi

Taraflar ayrıca, iki ülke konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, istişarelerin devam ettirilmesinin önemine değindi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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