İran ve Ukrayna’da enerji savaşları

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı savaş ile İsrail-ABD'nin 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattıkları savaşta "enerji çatışmaları" ön plana çıkmaya başladı. İran ile Ukrayna'da kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürerken ABD ile Rusya'nın son 10 gündür saldırıları da şiddetlenmiş durumda. ABD yönetimi İran'ın enerji ile nüleeer tesisleri, su ile elektrik merkezleri, petrol depoları ve limanlarını hedef alıyor. Rusya'nın da son zamanlarda Ukrayna'ya karşı saldırılarında benzer şekilde enerji tesisleri ile limanları vurduğu görülüyor.

GEMİLER HEDEFTE

İki farklı cephede aynı zamandan gemiler de bombaların direkt hedefi oluyor. Gemilerin geçişi üzerinden Hürmüz Boğazı satrancına tutuşan İran ve ABD, petrol taşıyan gemilere müdahale ediyor. İran yönetimi dün de iki gemiyi daha vurdu. Rusya ise Ukrayna'nın Odessa kentinde Türk armatörlük şirketi Ocean Grace Shipping filosunda yer alan Gine-Bissau bayraklı 7.334 DWT'lik kuru yük gemisini hedef aldı. Saldırıda 18 kişilik mürettebattan 6 denizci hayatını kaybetti. Mürettebatta hiç Türk vatandaşının bulunmadığı öğrenildi.