İran ve Umman Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın! Yeni bir aşamaya geçildi

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İranlı yetkili, "ABD'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz koridoruna ilişkin görüşmeler yeni bir aşamaya girdi." dedi.

"UMMAN İLE HÜRMÜZ KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARILABİLİR"

İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerinin devamının "Tahran'ın diplomasiye bağlılığını ve haklarını koruma kararlılığını gösterdiğini" ifade eden yetkili, şunları kaydetti:

"Tahran, Umman ve bölgesel devletlerle istişare halinde mutabakat zaptı kapsamındaki taahhüdünü aktif olarak yerine getirdi. ABD müdahalesini durdurursa Umman ile Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir."