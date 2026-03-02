İran vites yükseltti: Bahreyn, BAE ve Kuveyt’te ABD üsleri vuruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 11'inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt , Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE ), Bahreyn ile Hürmüz Boğazı 'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ile 5 balistik füze ateşlendiği kaydedildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu belirtildi. BAE'deki Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ile kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı vurgulanırken, Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.