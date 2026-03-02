İran vites yükseltti: Bahreyn, BAE ve Kuveyt’te ABD üsleri vuruldu!
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'deki ABD donanma filosu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Yine İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait bir petrol tankerinin iki insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 11'inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ile 5 balistik füze ateşlendiği kaydedildi.
Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu belirtildi. BAE'deki Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ile kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı vurgulanırken, Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.
PETROL TANKERİ VURULDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait bir petrol tankerinin iki insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.