İran yangın yeri: Ölü sayısı 65’e ulaştı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve 14'üncü gününe giren gösteriler devam ediyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na ait sitede yer alan raporda, 31 eyaletteki gösterilerde 7'si 18 yaşından küçük 50 eylemci ile 15 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi. Gösterilerde 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı da kaydedilen raporda, yaralanmaların ise büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği vurgulandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, gösterilere müdahale konusunda İran yönetimine "Ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız" uyarısında bulundu. İran'ın hiç olmadığı kadar özgürlüğe baktığını söyleyen Trump, "ABD yardıma hazır" ifadesini kullandı.